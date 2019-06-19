شكرا لقرائتكم العسكريون المتقاعدون يقفلون مدخل مبنى الواردات: كل الأهداف مباحة بما فيها المطار... والتصعيد الأكبر غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 19 يونيو 2019 / 20:51

وجّه العسكريون المتقاعدون رسالة تحذير جديدة للحكومة اللبنانية، فتجمعوا منذ الخامسة صباح اليوم (الاربعاء) في ساحة الشهداء في قلب بيروت وانطلقوا الى امام مبنى الواردات التابع لوزارة المال في بشارة الخوري واقفلوا مداخله ونصبوا خيمة امام مدخله الرئيسي، وسط انتشار للجيش والقوى الامنية، وأعلنوا أن غدا (الخميس) سيكون التصعيد أكبر.



واشار العميد المتقاعد حبيب كيروز من مكان اعتصام حراك العسكريين المتقاعدين أمام مبنى الوردات إلى ان "السلطة دائما تستنفر الجيش والقوى الامنية لحماية الوطن من المخاطر ومن ابسط واجباتها اعطاء الحقوق لهم وليس تعزيز تفاقم الغدر والفساد ووضع الامن المعيشي والاقتصادي بخطر". وأكد في بيان باسم العسكريين المتقاعدين أن "السلطة اليوم تستعدم هذه الطبقة وتلقي بفشلها على غيرها، وعليه يعلن حراك العسكريين المتقاعدين رفض المساس بالتقديمات الاجتماعية للشهداء والجرحى والمعوقين ولسائر العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد ندعو كافة المواطنين فهم التضليل الاعلامي الذي تمارسه السلطة لإلقاء فشلها على الجيش والقوى الامنية ضاربة بعرض الحائط معنويات العسكريين".

وإذ رفض الحراك "الاستدانة بإسم الشعب اللبناني"، دعا "القضاء الى تحمل مسؤولياته لمحاسبة المسؤولين والمقصرين الذين ساهموا بنهب المال العام"، وطالب الحكومة "بتطبيق قانون من اين لك هذا واذا لم تطبق هذا القانون فهي مدعوة للرحيل".

وختم: "وجودنا هنا رسالة تحذير للحكومة الفاشلة التي تروج لموازنة الذل والعار ونقول لها ان كافة الاهداف مباحة بما فيها المطار وندعوها لتعجيل سياساتها فالجيش هو الخط الاحمر والصخرة المنيعة التي تتحطم عليها المؤامرات والسياسات الرعناء".

واعتبر العميد المتقاعد عفيف سرحان بأن "البدء بتحرك اليوم هو تجاوز لخط اللاعودة".

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وتحدث العميد حورج نادر فقال: "أقفلنا المبنى ومنعنا الموظفين من الدخول، واخترنا هذا المكان لندل الحكومة على أكبر مكامن الهدر"، معتبرا أن "كلام المسؤولين عبارة عن وعود لم تترجم على الأرض". وقال: "غدا سيكون التصعيد أكبر وخصوصا بعد التصويت الذي سيحصل في الجلسة، لن نقطع الطرقات وفي حال قررنا القيام بذلك سنبلغ المواطنين مسبقا، وسيشمل القطع عندها الاراضي اللبنانية كافة".

أما العميد المتقاعد حسن حسن فلفت الى" أننا أقفلنا مبنى الواردات لأنه يمثل الفساد وقد قررنا إقفال هذا المبنى لمدة 3 أيام. وفي حال حصول أي صدام مع زملائنا العسكر لدينا مرونة بتغيير موقعنا وإقفال أماكن أخرى"، مشيرا إلى "أن أخطر ما يدرس في الموازنة هو الـ3 في المئة على الطبابة والـ 3 في المئة على المعاشات"، مشددا على "أن الحكومة والمجلس النيابي هما وجهان لفساد واحد".

وأضاف: "كرامة الشعب تهان وتداس من قبل حكومة فاسدة فهناك خوف على كيان المواطن ومن خلال المتقاعد يتم توجيه إهانة للمواطنين اللبنانيين ككل فإما أن ندافع عن كرامتنا أم نذهب الى الحضيض".

وسأل: "التعويض الذي يتقاضاه العسكري المتقاعد هو رشوى أم حق؟ تلقينا وعوداً في السابق من الحكومة لكنها لم تف، لهذا لن نعود عن القرار الذي اتخذناه".

وفي المقابل، أشارت الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى إلى أنها" لن تشارك في تحركات العسكريين المتقاعدين غداً تعبيراً عن حسن النية".