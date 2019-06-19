شكرا لقرائتكم مصر تندد بتسيس مؤسسة دولية كبرى وفاة مرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ ساعتين في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 19 يونيو 2019 / 17:53

دانت وزارة الخارجية المصرية محاولة المفوضية السامية لحقوق الإنسان تسييس وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي الاثنين الماضي، خلال جلسة محاكمته في القضية المعروفة بـ"التخابر"، منوهة بمسايرة التعليق المفوضي لتصريحات دول وكيانات تسعى إلى استغلال الحدث سياسياً.



وكان الرئيس المعزول سقط مغشياً عليه إثر هبوط في الدورة الدموية داخل قفص الاتهام خلال المحاكمة، وذلك بعدما طلب الكلمة خلال الجلسة ومنحها القاضي له، فيما دفن ليل الاثنين – الثلثاء في أحد مقابر القاهرة في حضور بعض أفراد عائلته.

واستنكر الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ في بيان اليوم، بأقوى العبارات التصريحات التي أدلى بها الناطق باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة مرسي في تناول ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد، مشيراً إلى أن تلك التصريحات لا تليق البتة بناطق رسمي لمنظمة دولية كبيرة.

ودان حافظ ما تضمنته التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق.

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وقال: "ذلك يعد أمراً غير مقبول لاسيما مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هي بالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية من منطلق التزام وطني أصيل واحتراماً للتعهدات الدولية.

وكان الناطق باسم المفوضية طالب بفتح تحقيق مستقل في ظروف الوفاة.

وتابع الناطق باسم الخارجية المصرية أن مصر تدرك أن مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين في دولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديموقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام الوسائل الممكنة كافة، ما جعلها دكتاتوريات مستبدة، وقامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند، فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة، والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات الأساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما، في وقت ترعي الآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية في المنطقة وتورطها في إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء بغية تحقيق مآرب سياسية وبحثاً عن النفوذ واستعادة وهم أمجاد التاريخ.

وأكد حافظ أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها.