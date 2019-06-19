شكرا لقرائتكم الحكومة اليمنية تدعو إلى وقف ابتزاز الحوثيين المنظمات الإنسانية الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 19 يونيو 2019 / 17:41

دعت الحكومة اليمنية، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى فرض مزيد من الضغط على الميليشيا الحوثية من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية وفقًا للمرجعيات المتفق عليها ووقف الانتهاكات والخروقات التي تطاول العمل الإنساني في اليمن خصوصاً فيما يتعلق بتوزيع المساعدات الإنسانية.



وأكد نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، أن الضغط على الحوثيين المدعومين من إيران، وكشف ابتزازهم المنظمات الدولية هو الطريقة السليمة والفاعلة لتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وثمن الحضرمي خلال لقاءه السفير الفرنسي لدى اليمن، كريستيان تيستو، ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ريكاردو فيلا، الدعم السياسي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية الشرعية.

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وفي موضوع آخر، أشاد نائب وزير الخارجية اليمني، بإحاطة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، التي قدمها لاجتماع مجلس الأمن الأخير حول اليمن، وحمّل فيها الحوثيين بشكل واضح وصريح مسؤولية حرمان اليمنيين من النساء والأطفال والرجال من المساعدات الغذائية التي هم في أمسّ الحاجة إلها.

وقال الحضرمي: "إن الحكومة الشرعية سمحت للمنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة بالعمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون حرصًا منها على التخفيف من معاناة السكان في تلك المناطق وإدراكًا منها بضرورة اضطلاع هذه المنظمات والمكاتب بمسؤوليتها تجاه الشعب اليمني".

وأكد المسؤول اليمني، أن أي خلل في تنفيذ تلك المهام والمسؤوليات بسبب انتهاكات وابتزاز الحوثيين يتطلب وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

من جانبهما، أكد السفير كريستيان تيستو، وريكاردو فيلا، حرص الاتحاد الاوروبي على دعم الحكومة الشرعية والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في اليمن، مجددين تقديم المزيد من الدعم للحكومة والشعب اليمني والتوصل إلى حل سلمي وشامل وفقًا للمرجعيات المتفق عليها.