شكرا لقرائتكم ملك الاردن إلى سنغافورة لتعزيز التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 19 يونيو 2019 / 16:51

وصل ملك الأردن عبدالله الثاني اليوم الأربعاء، إلى سنغافورة، في زيارة يشارك خلالها في المؤتمر الدولي "مجتمعات متماسكة"، ويلقي كلمة رئيسية في افتتاح أعمال المؤتمر.



واوضحت وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان مشاركة الملك في المؤتمر تأتي تلبية لدعوة من رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، تقديرا لجهوده في تعزيز الوئام والحوار بين أتباع الأديان والتفاهم بين مختلف الثقافات.

واشارت الى ان المؤتمر الدولي "مجتمعات متماسكة"، يشكل منصة لبحث وإيجاد حلول للتحديات التي تؤدي إلى انقسام بين المجتمعات والثقافات حول العالم، ومن المقرر أن يشارك به عدداً كبيراً من القيادات السياسية والدينية والفكرية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

وأفادت بان الملك عبد الله الثاني سيلتقي خلال الزيارة مع رئيسة سنغافورة ورئيس الوزراء لي هسين لونغ وقيادات اقتصادية، لبحث مجالات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتبادل الخبرات بين البلدين.