للمرة الأولى في تاريخها... البحرين توافق على دخول صحفيين إسرائيليين

ذكر المذيع والمحلل السياسي الإسرائيلي، باراك رافيد، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، أن البحرين وافقت على منح تأشيرات دخول لصحفيين تابعين لست وسائل إعلامية إسرائيلية، الأسبوع المقبل، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وأكد أن دخول الصحفيين الإسرائيليين يعزى إلى حضورهم فعاليات "ورشة البحرين"، التي ستعقد في المنامة، يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري.

وادعى الإعلامي الإسرائيلي أن البحرين وافقت على دخول الصحفيين الإسرائيليين بعد طلب من مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، الذي يتولى ملف الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن".

ورأى الكاتب الإسرائيلي أن تلك الموافقة البحرينية الأولى من نوعها هي خطوة جيدة في مسار التطبيع بين إسرائيل والبحرين، وكذلك خطوة تحسب للإدارة الأمريكية بمحاولة تكوين علاقة تطبيعية بين إسرائيل ودول الخليج.

ومن المرتقب أن تكشف الولايات المتحدة، والتي دعت لعقد مؤتمر البحرين أو ورشة البحرين، في 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري، خلال المؤتمر عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي لم يُكشف عن شقها السياسي بعد. وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها لن تشارك في هذا المؤتمر.