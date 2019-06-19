بغداد — سبوتنيك. وقالت الخلية: "لاحقاً لخبر سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في محافظة البصرة، الذي وقع على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، فيما سقط صاروخ آخر في قاطع الزبير غربي الرميلة الشمالية، دون حدوث أي خسائر تذكر".

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كانت هذه تفاصيل خبر الثاني خلال ساعات... صاروخ جديد يسقط قرب منشآت نفطية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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