بالصور... عاملات في قصر أمير الكويت يشاركنه الاحتفال بعيد ميلاده

وأظھرت الصور وقوف عدد من العاملات في القصر إلى جوار أمیر الكويت؛ لالتقاط الصور التذكارية معه بھذه المناسبة.

وعلق المغردون على موقع "تويتر"، بأن ذلك يعبر عن التواضع والإنسانية التي يتمتع بها الشيخ صباح الأحمد الصباح، حيث يحتفل بعيد ميلاده مع مجموعة من العاملات الفلبينيات في قصره، وأنها رسالة غير مباشرة إلى أريحية العلاقة بين الشعبين الصديقين.

الجدير بالذكر أنه في منتصف يونیو/ حزيران الجاري دخل أمیر دولة الكويت عامه التسعین، إذ إنه من موالید 16 يونیو 1929م.