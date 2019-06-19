"أنصار الله" تعلن قصف محطة كهرباء في جازان بالسعودية بصاروخ كروز

وفقا لقناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، فإن "القوة الصاروخية أكدت إصابة صاروخ كروز لهدفه بمحطة الكهرباء بالشقيق في جازان بالمملكة العربية السعودية". يتبع…

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