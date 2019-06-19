مقتل 10 مدنيين في قصف لنظام الأسد وروسيا على "خفض التصعيد"

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365
قتل 10 مدنيين وأصيب 23 آخرون، في حصيلة أولية لقصف نفذته مقاتلات تابعة للنظام السوري وروسيا، الأربعاء، على أحياء سكنية في منطقة "خفض التصعيد" (شمال).
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 أن الغارات شملت مدينة خان شيخون، وبلدة كنصفرة، وقرى حاس وبينين والبارة واحسم؛ بريف إدلب الجنوبي، فضلًا عن مدينة اللطامنة وقرية جبين بريف حماة الشمالي.
وأوضحت مصادر في الدفاع المدني أن 3 مدنيين قتلوا في بلدة كنصفرة، و7 في قرية بينين، في حصيلة أولية، فيما تم إسعاف 23 جريحاً إلى مشافي لتقلي العلاج.
ولفتت المصادر أن عددًا من المصابين جراحهم خطيرة، ما يجعل عدد القتلى مرشحًا للارتفاع.
ومنذ 25 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة؛ بالتزامن مع عملية برية.
ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.
ويقطن المنطقة حاليًا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.
وبحسب الدفاع المدني، فإن 234 مدنياً على الأقل قتلوا في المنطقة جراء هجمات قوات النظام وروسيا والميليشيات المدعومة من إيران، في شهر مايو/أيار الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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