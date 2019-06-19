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شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يُخمد حريقاً بمصنع رخام في المدينة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، من إخماد حريق اندلع في مصنع الرخام بالصناعية بالمدينة المنورة.
وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني السعودي على “تويتر”: “أخمد مدني المدينة المنورة حريقاً اندلع في مصنع الرخام بالصناعية، نتج عن الحادث إصابة عامل تم نقله للمستشفى”.
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