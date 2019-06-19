الحلبوسي يناقش مع أمير الكويت الملفات ذات الاهتمام المشترك (صور)

ذكر مكتب الحلبوسي في بيان جاء فيه "في مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بسمو أمير دولة الكويت والوفد المرافق له في بغداد، مشيرا إلى عمق العلاقة التاريخية والأخوية والمشتركات بين البلدين، مثمنًا موقف الكويت الداعم للعراق.

وناقش اللقاء آفاق التعاون بين العراق والكويت، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكدًا سيادته على ضرورة إدامة التواصل وحل جميع الملفات العالقة. بحسب البيان.

كما بحث اللقاء العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والعمل على تنسيق المواقف وتوحيدها في المحافل الدولية إزاء القضايا التي تهم المنطقة.

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وتابع البيان ،من جهته عبر سمو أمير دولة الكويت عن سعادته بزيارة بغداد وتطور العلاقات بين البلدين، مؤكدا دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات، داعيا إلى زيادة التواصل وتبادل الزيارات على المستوى البرلماني بين بغداد والكويت، وبما يسهم بتحقيق أعلى مستوى من التنسيق والتعاون.

وتأتي زيارة أمير الكويت، إلى العراق، في ظل توترات إقليمية قائمة بسبب التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها أمير الكويت إلى العراق، بعد زيارته الأولى عام 2012 حينما ترأس وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.