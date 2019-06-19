المعلم: لا نسعى لمواجهة عسكرية مع تركيا لكن محاربة الإرهاب أمر مختلف

نقلت "الميادين" عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم تأكيده أن اتفاق سوتشي لم يسقط ولكنه لم ينفذ من قبل تركيا، مشيرا إلى أن إدلب محافظة سورية وما يقوم به الجيش السوري من عمليات هو ضمن الأراضي السورية.

وأكد المعلم أن سوريا لا تسعى لمواجهة عسكرية مع تركيا ولكن محاربة التنظيمات الإرهابية أمر مختلف. وقال الوزير السوري: "لم نعتدِ على أحد وما نريده تحرير أرضنا الذي هو حق مشروع لنا".

وأشار المعلم إلى أن "هناك أمور كثيرة على تركيا القيام بها من بينها سحب قواتها من الأراضي السورية، وإذا لم تسحب تركيا قواتها من سوريا فإنها ستكون قوة احتلال لا فرق بينها وبين إسرائيل".

وأضاف "على تركيا التوقف عن تدريب وتسليح المجموعات الإرهابية، وإذا التزمت تركيا بهذه الأمور من شأن ذلك أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات معها إن شاء الله".

قال المعلم: "لم أضع شروطاً على تركيا إنما حددت الأسس التي يقوم عليها منطق العلاقة بين بلدين جارين"، مشيرا إلى أن "مشاركة تركيا أو عدمها في اجتماعات أستانة لن يغير من الواقع شيئاً".

وأكد الوزير السوري أن "تركيا لم تعد مقبولة في العالم العربي بسبب سياساتها ودعمها تنظيم الإخوان المسلمين، وأنه لا يمكن التعويل على الدور التركي لكونه غير بناء يدعم الإرهاب والاحتلال بخلاف دور إيران وروسيا".