وأعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في بيان، أن "العطية التقى اليوم السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري".
وأضاف أنه "جرى الاتفاق على أن يكون منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من مقر السفارة في بغداد بعد انقطاع استمر لأكثر من 30 عاما".
وأشار إلى أن "الهيئة بذلت جهودا كبيرة لأجل أن يكون منح التأشيرات للحجاج من بغداد، لتسهيل هذه العملية وكسب الوقت والتكلفة والجهد التي كانت تبذلها الهيئة في كل عام، حيث كانت التأشيرات تمنح من العاصمة الأردنية عمان".
وقالت "بغداد اليوم" إن "العطية قدم شكره للسفير السعودي عبد العزيز الشمري لمساهمته الكبيرة في اتخاذ هذه الخطوة المهمة التي تعزز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعوديه، وتخفيف العبء على الهيئة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انقطاع 30 عاما... السفير السعودي في العراق يمنح تأشيرة الحج من بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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