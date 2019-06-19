مباحثات إماراتية فرنسية حول "آخر المستجدات الإقليمية"

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أبوظبي: بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "آخر المستجدات الإقليمية"، بحسب ما أعلن بيان عن وزارة الخارجية الإماراتية.
وقال البيان إنهما بحثا خلال الاتصال " فرص تنمية و تطوير أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما بما يعزز شراكتهما الاستراتيجية و يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين خاصة في المجالات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية".
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