الجبير: التحقيقات في قضية خاشقجي مستمرة والمحاكمات جارية

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الرياض: قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأربعاء إن تقرير المقررة المستقلة بقضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا يتضمن تناقضات واضحة.

وأوضح الجبير في تغريدات له على تويتر أنه "لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام".

وأضاف أن تقرير المقررة المستقلة للأمم المتحدة أنييس كالامار، حول مقتل خاشقجي، يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته.

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وأكد أن المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية.

وتابع قائلا إن قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي أن الجهات القضائية في السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان.

وشدد الجبير على أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه.

