"هنية" يعزي مصر بوفاة مرسي

غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الأربعاء، تعازيه لمصر بوفاة رئيسها الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في كلمة لهنية خلال افتتاح "ملتقى مساجدنا قلاعنا والرجال الصادق عدتنا"، في غزة.

وقال هنية: "انطلاقا من علاقتنا بكل مكونات الشعب المصري، واعترافنا لكل الرجال الذين وقفوا مع شعبنا وقضيته، ووقفوا مع غزة، فإنني أكرر التعازي للشعب المصري الشقيق وللأمة العربية والإسلامية، ولأسرة رئيس مصر السابق محمد مرسي".

وأضاف: "فلسطين كانت تسكن قلب وعقل مرسي، قبل أن يكون رئيسا لمصر، يوم أن كان برلمانيا نشطا فاعلا في الحقل السياسي".

وأردف: "خلال العدوان الإسرائيلي عام 2012 على القطاع، غزة كانت موقع اهتمام واحتضان ومتابعة من الرئيس مرسي رحمه الله".

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وأكد هنية أن "مصر كانت وستبقى حاضنة لقضيتنا ولتطلعاتنا وطموحاتنا".

والإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية "التخابر مع حماس".

والثلاثاء، كشف عبد المنعم عبد المقصود، محامي مرسي للأناضول، عن دفن جثمانه في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 ت.غ)، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، بحضور أسرته وتواجد أمني كثيف.

وبعد ساعات من دفنه "سرا" في مصر، تتواصل إقامة صلوات الغائب على روحه في دول عديدة، تتقدمها تركيا وفلسطين، الأردن، سوريا، السودان، تونس وقطر، وباكستان، ولبنان، وبلجيكا.

فيما لم يتمكن أنصاره في مصر من أدائها بأي من المساجد البارزة لتشديدات أمنية، إلا بعض الأهالي في مسقط رأسه بقرية العدوة بمحافظة الشرقية (شمال).

ما دعا أحمد مرسي، النجل الأكبر للرئيس الأسبق، إلى الكتابة على صفحته في "فيسبوك": "رجاءً صلوا على أبي الحبيب صلاة الغائب ولو مع أسرتك في بيتك، وحسبنا الله ونعم الوكيل".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.