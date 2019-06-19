مبعوث لبوتين من بيروت: حان الوقت لإتاحة المجال لحل سياسي لأزمة سوريا

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365اعتبر الكسندر لارانتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، الأربعاء، أنه حان الوقت لإتاحة المجال أمام الحل السياسي للأزمة السورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لارانتييف عقب لقائه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وسط بيروت.

وقال: "نحن مستعدون للعمل المشترك مع الأصدقاء اللبنانيين في إطار مسار (مفاوضات) أستانة" حول الأزمة السورية.وشدد على أن روسيا مصمّمة على بذل المزيد من الجهود والتنسيق مع الشركاء الدوليين، مثل الولايات المتحدة وأوروبا والدول الإقليمية.

وتابع: "نحن نمتلك من التفاهم المشترك ما يمكننا من التعجيل في حل هذه المسألة، لأن وجود النزوح السوري يعمق المشكلة".

ولفت إلى أنه "اتفق مع الجانب اللبناني على مزيد من التنسيق مع الشركاء، ولا سيما الدول الأوروبية، من أجل إقناعهم بمواكبة مسيرة عودة النزوح".

والتقى لارانتييف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، يرافقه نائب وزير خارجية روسيا سيرغي فرشيمين، والسفير الروسي الكسندر زاسبكين، وجرى بحث العلاقات الثنائية السياسية والإقتصادية.

وبحسب بيان للخارجية اللبنانية، تناول المجتمعون أيضا الوضع الإقليمي وتشعباته من سوريا إلى العراق وإيران، والوضع المتوتر في الخليج العربي.

وأضاف البيان أن البحث تركز على الأوضاع في سوريا، وتطور مجريات الأمور، وحيثيات تشكيل اللجنة الدستورية.

ووصل لارانتييف بيروت، الثلاثاء، على رأس وفد للقاء المسؤولين اللبنانيين.

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