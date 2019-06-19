ولد عبد العزيز: سأتابع مشاريع التنمية من داخل الرئاسة وخارجها

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365



قال الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، الأربعاء، إنه سيتابع تنفيذ مشاريع التنمية في البلاد "من داخل الرئاسة وخارجها".

جاء ذلك في تصريحات تخللت تدشين مشاريع حكومية جنوبي البلاد، قبل أيام من توجه الناخبين لاختيار رئيس جديد (السبت).

وشدد "ولد عبد العزيز" على ضرورة التصويت لـ"محمد ولد الغزواني" (وزير الدفاع السابق)، الذي يعتبر مرشح السلطة، والمدعوم من أحزاب الأغلبية.

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وأوضح أن من شأن ذلك ضمان متابعة مسار التنمية في البلاد.

ويتوقع أن تثير تلك التصريحات حفيظة مرشحي المُعارضة، على اعتبار أنها تلميح بمواصلته التحكم بإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.

ويتنافس في رئاسيات موريتانيا 6 مرشحين، ليس بينهم "ولد عبد العزيز"، الذي شغل المنصب لولايتين متتاليتين، ولا يسمح له الدستور بثالثة.

ومساء الخميس، ينتهي الأجل الرسمي للحملات الانتخابية، فيما يتوجه الناخبون إلى الصناديق للإدلاء بأصواتهم يوم 22 يونيو/حزيران الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.