ألمانيا تقدم تعازيها لعائلة "مرسي"

برلين / أربيل باشاي/ الخليج 365

قدمت الخارجية الألمانية تعازيها في وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، لأسرته وأقاربه، معربة عن حزنها بوفاته.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر بريول، الأربعاء، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الألماني، برلين.

وقال بريول، "نشعر بالحزن لوفاة مرسي، ونقدم تعازينا لعائلته وأقاربه".

وأضاف المسؤول الألماني، أنهم يدعمون إجراء تحقيقات سريعة وشاملة لأسباب الوفاة، مشيرا أنهم تقدموا بذلك للمدعي العام المصري.

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وأعرب بريول عن قلقهم بشأن حقوق الإنسان والمعايير الدولية المتعلقة بظروف السجون في مصر، لافتا إلى أنهم نقلوا هذه المسألة للإدارة المصرية.

وتوفى مرسي، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

ودفن فجر اليوم في مقبرة شرقي القاهرة بحضور عدد من افراد عائلته وبغياب كامل لأنصاره وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وقدمت تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة تعازي رسمية في وفاة مرسي، فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.