ألمانيا تطالب السعودية بإماطة اللثام عن تفاصيل مقتل خاشقجي

برلين/ جنيد قره داغ/ الخليج 365

طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر بريول، الأربعاء، المملكة العربية السعودية بإماطة اللثام عن تفاصيل جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي بطريقة شاملة ومقنعة.

وأضاف بريول في مؤتمر صحفي عقده في المركز الفيدرالي للصحافة بالعاصمة الألمانية برلين، أن الخارجية الألمانية سوف تقوم بالتصريحات اللازمة حول تقرير المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، المتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد مراجعته.

ذكر بريول، بأن بلاده أدانت في السابق الجريمة الوحشية التي أدت لمقتل خاشقجي، وأصدرت قرارًا حظرت بموجبه دخول السعوديين المشتبه بتورطهم في الجريمة إلى ألمانيا.

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ونشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الخميس تقريرًا أعدته كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.

وأعلنت كالامارد، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، مطالبة السعودية الاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية.

وفي مطلع أغسطس/ آب 2016، تم تعيين كالامارد كمقرر خاص للأمم المتحدة لمتابعة عمليات الإعدام مع تفويض لدراسة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.