حماس: لا يمكن إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين

بيروت/وسيم سيف الدين/الخليج 365-

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاربعاء أن "حق العودة للاجئين الفلسطينيين هي من أساسيات حقوق الإنسان، ولن يستطيع أحد أن يلغيه".

وقالت حماس، في بيان أصدرته في العاصمة اللبنانية، بيروت، ووصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو/حزيران:" تأتي هذه الذكرى في ظل تفاقم الوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين، وتراجع كبير وتقليص للخدمات الإنسانية التي تقدمها وكالة (غوث وتشغيل اللاجئين الأممية) أونروا، في مناطق اللجوء الخمسة".

وتابعت:" وكالة أونروا معنية بشكل مباشر بتقديم الدعم للاجئين والمتمثل بتوفير الإيواء والغذاء والدواء والتعليم، وعليها أيضاً واجب استمرار تقديم الخدمات وتحسين أداء عملها في تلك المناطق لحين تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الأصلية التي هجروا منها".

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وطالبت حماس، الدولة اللبنانية، بإصدار قوانين تسمح للاجئين الفلسطينيين في لبنان بحق التملك والعمل، وأن تتعامل مع اللاجئ الفلسطيني وفق مقاربة سياسية شاملة، وليست وفق المقاربة الأمنية فقط".

كما أكدت رفضها "تعمد بعض الجهات اللبنانية تشويه صورة الفلسطيني في لبنان، من خلال بعض الخطابات العنصرية".

ويعيش نحو 174 ألف لاجئ فلسطيني في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا في محافظات لبنان الخمس، بحسب إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.

وكان أسلاف هؤلاء اللاجئين يعيشون في مدن وقرى شمالي فلسطين التاريخية، وطردتهم ميلشيات إسرائيلية عام 1948.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.