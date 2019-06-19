الجزائر.. منع أي راية غير العلم الوطني في المسيرات الشعبية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365



أعلن الفريق أحمد قايد صالح قائد الأركان الجزائري، الأربعاء، أن تعليمات صدرت لمنع رفع رايات غير العلم الوطني في المسيرات الشعبية، في إشارة لرفع بعض المتظاهرين رايات قديمة تعود لأمازيغ شمال إفريقيا.

جاء ذلك في كلمته أمام قيادات عسكرية خلال اليوم الثالث من زيارته إلى المنطقة العسكرية الثالثة (جنوب غرب) كما نقل التلفزيون الرسمي.

وحسب صالح من "الأهمية لفت الانتباه إلى قضية حساسة تتمثل في محاولة اختراق المسيرات ورفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا".

ومنذ انطلاق الحراك الشعبي قبل أسابيع رفع متظاهرون أعلاما بالأصفر والأخضر يتوسطها رمز للأمازيغ، تعرف بأنها أعلام لأمازيغ شمال إفريقيا بهدف التعبير عن هوية أصحابها.‎

وأضاف أن "للجزائر علم واحد استشهد من أجله الملايين، وراية واحدة هي الوحيدة التي تمثل رمز سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها الترابية والشعبية فلا مجال للتلاعب بمشاعر الشعب".

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وشدد" أنه تم إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال".

وتابع بالقول "لا خوف على مستقبل الجزائر بلد ملايين الشهداء لأنها ستعرف بفضل الله تعالى ثم بفضل أبنائها المخلصين كيف تتلمس طريقها نحو بر الأمن والأمان".

وأوضح أن "عجلة التنمية ستنطلق في بلادنا بوتيرة أسرع وبعزيمة أمضى وبأهداف أسمى فلا مكان لأزمة اقتصادية ولا لغيرها من الأزمات إذا ما تحررت الجزائر من العصابة والمفسدين ومنتهكي الأمانة"، في إشارة إلى نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي تجري حملة قضائية ضد أركانه بسبب ملفات فساد.

وباشر القضاء الجزائري منذ أسابيع تحقيقات مع مسؤولين من حقبة بوتفليقة، أفضت لإيداع الحبس المؤقت، رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء ورجال أعمال محسوبين على الرئيس المستقيل.

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