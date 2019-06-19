الخليج - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الأمن العام على رتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ. ولمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط: www.jobs.sa.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #الداخلية: إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بدورة #الأمن_العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.