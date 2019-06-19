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“الجبير”: تقرير #مجلس_حقوق_الإنسان في قضية #خاشقجي يتضمن تناقضات واضحة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن تقرير مجلس حقوق الإنسان في قضية “” يتضمن تناقضات واضحة، وقال “الجبير”: سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه.

 

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية بالقول: إن الادعاءات في التقرير الخاص بقضية “خاشقجي” تطعن في مصداقيته.

 

جاء ذلك في ردّ لـ”الجبير” على تقرير مقررة الأمم المتحدة في قضية مقتل “خاشقجي”، معتبراً أن التقرير يتضمّن تناقضات واضحة.

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وقال “الجبير”: “لا جديد، فالمقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام”.

 

وأضاف “الجبير” قائلاً: إن قيادة المملكة وجّهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدّت إلى إيقاف الأشخاص المتهمين بالقضية.

 

وقال “الجبير”: المحاكمات في قضية “خاشقجي” يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

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