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أوقع الجيش السوري مجموعات تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بكمين محكم أمس الثلاثاء أدى لمقتل العشرات من عناصر التنظيم.
© Sputnik . Morad Saed
وأشارت "سانا" إلى أن "وحدات الجيش قضت على المجموعات الأولى بينها عدد من الانتحاريين ودمرت آلياتهم وعرباتهم المصفحة المزودة برشاشات وانسحبت المجموعات التالية تحت ضربات الجيش تاركة قتلاها وعددا من آلياتهم المدمرة وكميات من الأسلحة الفردية والذخائر في المكان".
فيما وثق أحد المسلحين لحظة سقوط صاروخ وانفجاره بمجموعة من المسلحين أثناء الاشتباكات مع الجيش السوري على خطوط القتال في ريف حماة الشمالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الكمين المحكم... صاروخ سوري ينفجر بالمسلحين أثناء القتال في ريف حماة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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