بعد الكمين المحكم... صاروخ سوري ينفجر بالمسلحين أثناء القتال في ريف حماة (فيديو)

أوقع الجيش السوري مجموعات تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بكمين محكم أمس الثلاثاء أدى لمقتل العشرات من عناصر التنظيم.

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وأفادت "سانا" اليوم الأربعاء أنه "بعد أن انجلى غبار المعارك الليلية مع إرهابيي "جبهة النصرة" الذين هاجموا بأعداد كبيرة محور تل ملح — الجلمة في ريف حماة الشمال الغربي تناثرت جثث الإرهابيين وآلياتهم وعرباتهم المدمرة في محيط قرية الجلمة جراء ضربات الجيش العربي السوري خلال تصديه للهجوم".

وأشارت "سانا" إلى أن "وحدات الجيش قضت على المجموعات الأولى بينها عدد من الانتحاريين ودمرت آلياتهم وعرباتهم المصفحة المزودة برشاشات وانسحبت المجموعات التالية تحت ضربات الجيش تاركة قتلاها وعددا من آلياتهم المدمرة وكميات من الأسلحة الفردية والذخائر في المكان".

فيما وثق أحد المسلحين لحظة سقوط صاروخ وانفجاره بمجموعة من المسلحين أثناء الاشتباكات مع الجيش السوري على خطوط القتال في ريف حماة الشمالي.