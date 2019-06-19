الثاني خلال أسبوع..."الكابينيت" الإسرائيلي يبحث المناوشات الإيرانية

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الأربعاء، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) عقد اجتماعا ثانيا خلال هذا الأسبوع لمناقشة التهديدات الإيرانية في الخليج، والمناوشات الإيرانية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت القناة العبرية "هيئة البث الإسرائيلية/ قناة كان" بأن الكابينيت عقد اليوم، الأربعاء، جلسته الثانية خلال أسبوع واحد، وانتهت جلسته بعد أربع ساعات كاملة، بعد عدة أشهر امتنع فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن حضور المجلس الوزاري.

يشار إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، أو الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، يعقد جلساته في حالات الطوارئ أو الحالات المهمة والاستراتيجية.