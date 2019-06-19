حريق في القصور الرئاسية في العراق

وبحسب مصدر أمني تحدث مع قناة "السومرية نيوز" العراقية حدث الحريق في القصور الرئاسية بالبصرة.
وقال المصدر إن "حريقا اندلع داخل القصور الرئاسية في البصرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".
وأشار المصدر إلى أن "فرق الدفاع المدني تحاول إخماد الحريق".
مشيرا إلى أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه".
كما نقل موقع "بغداد بوست" أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع في كرفانين داخل القصور الرئاسية في البصرة.
وكشفت أن الحريق جاء بسبب تماس كهربائي فيما اقتصرت الأضرار على الجانب المادي دون تسجيل خسائر بشرية.
ونقل الموقع العراقي عن العقيد تحسين علي ساري، مدير الدفاع المدني في البصرة أن أضرار الحريق كانت جسيمة في أحد الكرفانين فيما سجلت أضرار بسيطة في الكرفان الآخر.
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