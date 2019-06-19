مدعية الجنائية الدولية: قوات الأمن السودانية مستمرة بارتكاب جرائم ضد المدنيين

القاهرة — سبوتنيك. وقالت بن سودا إن الخرطوم تظل ملزمة بتسليم مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في دارفور.

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وقالت بن سودا، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بنيويورك، حول الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور، "في غياب المساءلة، ثمة مزاعم باستمرار قوات الأمن والميلشيات الموالية لها في ارتكاب جرائم ضد المدنيين دون رادع".

وتابعت بن سودا، "السودان لا يزال ملزما بتسليم هؤلاء [المتهمين بتلك الدائم]".

وأضافت "في الوقت المناسب، أنا مستعدة للانخراط في حوار مع السلطات السودانية لضمان تسليم المشتبه بهم في دارفور لعدالة محايدة ومستقلة سواء في قاعة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو بداخل السودان، أما الإفلات من العقاب فهو ليس بخيار".