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القاهرة — سبوتنيك. وقالت بن سودا إن الخرطوم تظل ملزمة بتسليم مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في دارفور.
© REUTERS /
وتابعت بن سودا، "السودان لا يزال ملزما بتسليم هؤلاء [المتهمين بتلك الدائم]".
وأضافت "في الوقت المناسب، أنا مستعدة للانخراط في حوار مع السلطات السودانية لضمان تسليم المشتبه بهم في دارفور لعدالة محايدة ومستقلة سواء في قاعة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو بداخل السودان، أما الإفلات من العقاب فهو ليس بخيار".
كانت هذه تفاصيل خبر مدعية الجنائية الدولية: قوات الأمن السودانية مستمرة بارتكاب جرائم ضد المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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