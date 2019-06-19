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© REUTERS / Aziz Taher
وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هي مقاطعة لكل إسرائيل، والتي تعمل عليها منظمة BDS، وتحاول تقويض اقتصادها وأمنها وتدمير وجودها.
يشار إلى أن حركة أو منظمة "بي دي إس"، حركة عالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، انطلقت منذ عام 2005، ساعية لتطبيق إجراءات عقابية على إسرائيل، واعتبرتها الأخيرة بمثابة "خطر استراتيجي".
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تفتتح مؤتمرا دوليا لمواجهة حركة مقاطعتها الدولية بمشاركة 30 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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