إسرائيل تفتتح مؤتمرا دوليا لمواجهة حركة مقاطعتها الدولية بمشاركة 30 دولة

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نقلت القناة العبرية السابعة، صباح اليوم، الأربعاء، عن وزير الأمن والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، جلعاد أردان، أن حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل ووقف الاستثمارات معها، المعروفة باسم "BDS"، لديها نية لتدمير إسرائيل، وهي أكبر تهديد.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هي مقاطعة لكل إسرائيل، والتي تعمل عليها منظمة BDS، وتحاول تقويض اقتصادها وأمنها وتدمير وجودها.

يشار إلى أن حركة أو منظمة "بي دي إس"، حركة عالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، انطلقت منذ عام 2005، ساعية لتطبيق إجراءات عقابية على إسرائيل، واعتبرتها الأخيرة بمثابة "خطر استراتيجي".