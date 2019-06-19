اخبار الخليج

إسرائيل تفتتح مؤتمرا دوليا لمواجهة حركة مقاطعتها الدولية بمشاركة 30 دولة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

© REUTERS / Aziz Taher

نقلت القناة العبرية السابعة، صباح اليوم، الأربعاء، عن وزير الأمن والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، جلعاد أردان، أن حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل ووقف الاستثمارات معها، المعروفة باسم "BDS"، لديها نية لتدمير إسرائيل، وهي أكبر تهديد.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هي مقاطعة لكل إسرائيل، والتي تعمل عليها منظمة BDS، وتحاول تقويض اقتصادها وأمنها وتدمير وجودها.

يشار إلى أن حركة أو منظمة "بي دي إس"، حركة عالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، انطلقت منذ عام 2005، ساعية لتطبيق إجراءات عقابية على إسرائيل، واعتبرتها الأخيرة بمثابة "خطر استراتيجي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تفتتح مؤتمرا دوليا لمواجهة حركة مقاطعتها الدولية بمشاركة 30 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا