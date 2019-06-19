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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صباح اليوم، الأربعاء، بأنه يتعزز الاعتقاد لدى أجهزة الاستخبارات في إسرائيل والدول الغربية بأن إيران ستقوم قريبا بخطوات استفزازية ضد إسرائيل، في محاولة منها لتصعيد المواجهة مع الولايات المتحدة. ونقلت عن مصادر استخباراتية — لم تسمها ـ أن إيران تسعى من خلال ذلك إلى حمل الإدارة الأمريكية على النظر في العقوبات الشديدة التي فرضتها على طهران وتسببت في أزمة اقتصادية خطيرة.
© REUTERS / Ammar Awad
وأضاف ترامب أنه يتفق مع تقديرات المخابرات الأمريكية بأن إيران كانت وراء الهجوم على ناقلتي النفط، لكنه أضاف أن عداء طهران للولايات المتحدة أصبح أقل منذ توليه زمام الحكم.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده ستواصل ممارسة الضغوط القصوى على إيران لردعها عن اتباع تصرفها العدواني.
وأوضح الوزير بومبيو في تصريحات للصحفيين في ولاية فلوريدا، الليلة الماضية:
أن الرئيس دونالد ترامب ليس معنيا في خوض حرب مع إيران، إلا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المصالح الأمريكية في منطقة الخليج.
الغريب أن الموقع العبري "ديبكا" قد نشر أمس تقريرا يفيد الأمر نفسه من أن إيران أنهت استعدادها للقيام بعمليات إرهابية لاستهداف ناقلات النفط السعودية في الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر قريبا...قناة عبرية: خطوات إيرانية هدفها استفزاز إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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