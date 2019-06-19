شويغو: تدريبات روسية مصرية في أغسطس تنضم إليها القوات البيلاروسية

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير: "في أغسطس، في منطقة ريزان ، ستجري التدريبات المشتركة الرابعة تحت عنوان "المدافعون عن الصداقة" مع وحدات القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية. كما يشارك في التدريبات الجيش البيلاروسي".

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وكانت روسيا ومصر قد أجريتا بنجاح العام الماضي تدريبات مشتركة "حماة الصداقة 2018".

وقالت القيادة العسكرية الروسية في المناورات بعد انتهاء المرحلة الأساسية من تدريبات مكافحة الإرهاب، التي جرت في الصحراء، في منطقة تبعد 100 كم عن العاصمة المصرية القاهرة: "نحن راضون عن التريبات المشتركة التي جرت في مصر، الجانب المصري والروسي راضيان عن النتائج".

ونوه الجانب الروسي في القيادة إلى أنه بالإضافة إلى عملية الإنزال الجوي المشترك للمظليين الروس والمصريين كانت هناك مهام أخرى.

يذكر أن مناورات "حماة الصداقة" انطلقت لأول مرة عام 2016 في جمهورية مصر العربية، ثم جرت في روسيا عام 2017.