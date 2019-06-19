- 1/2
- 2/2
موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير: "في أغسطس، في منطقة ريزان ، ستجري التدريبات المشتركة الرابعة تحت عنوان "المدافعون عن الصداقة" مع وحدات القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية. كما يشارك في التدريبات الجيش البيلاروسي".
© Sputnik . Andrey Chapligin
وقالت القيادة العسكرية الروسية في المناورات بعد انتهاء المرحلة الأساسية من تدريبات مكافحة الإرهاب، التي جرت في الصحراء، في منطقة تبعد 100 كم عن العاصمة المصرية القاهرة: "نحن راضون عن التريبات المشتركة التي جرت في مصر، الجانب المصري والروسي راضيان عن النتائج".
ونوه الجانب الروسي في القيادة إلى أنه بالإضافة إلى عملية الإنزال الجوي المشترك للمظليين الروس والمصريين كانت هناك مهام أخرى.
يذكر أن مناورات "حماة الصداقة" انطلقت لأول مرة عام 2016 في جمهورية مصر العربية، ثم جرت في روسيا عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر شويغو: تدريبات روسية مصرية في أغسطس تنضم إليها القوات البيلاروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.