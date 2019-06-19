دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف V50 ThinQ 5G يطلق للبيع غداً في Verizon ظهر على التقنية بلا حدود.

تطلق LG إصدار جديد من الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس في Verizon غداً، حيث يتوفر هاتف V50 ThinQ 5G بدءاً من 20 من يونيو بمستوى تسعير أقل من إصدارات 5G التي قدمت من عمالقة تصنيع الهاتف حتى الآن.

أعلنت Verizon عن بدء بيع هاتف LG V50 ThinQ 5G غداً 20 من يونيو، حيث تقدم الشركة الهاتف بسعر يصل إلى 650 دولار، كما أعلنت الشركة عن شبكات 5G Ultra Wideband التي تتوفر الآن في كلاً من شيكاغو ومينيابوليس، والتي تتوفر لاحقاً في عدد 30 ولاية في الولايات المتحدة منهم أتلانتا، بوسطن، شارلوت، سينسيناتي، كليفلاند، كولومبوس، دالاس، دي موين، دنفر، ديترويت، هيوستن، إنديانابوليس، كانساس سيتي، ليتل روك، ممفيس، فينيكس، بروفيدنس، سان دييغو، سولت ليك سيتي، وأيضاً واشنطن.

كما أكدت Verizon على أن هاتف LG V50 ThinQ 5G يدعم الإتصال بشبكات 4G LTE في حالة عدم وجودة تغطية من شبكات الجيل الخامس في موقع المستخدم.

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يذكر أن هاتف LG V50 ThinQ 5G يتميز بشاشة OLED FullVision مميزة بحجم 6.4 إنش، كما يدعم جودة عرض QHD بلس، ويأتي بأبعاد 19.5:9، أيضاً يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 855 مع رقاقة مودم Snapdragon X50 5G، وينطلق بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع هاتف V50 ThinQ 5G يطلق للبيع غداً في Verizon ظهر على التقنية بلا حدود.