"المهنيون السودانيون" يرفضون أي تسوية مع المجلس الانتقالي العسكري تعيد انتاج الأزمات السابقة

فيليب بوتي في السبعين ما زال يحلم بالسير على حبل مشدود فوق نوتردام

SHOTLIST NEW CANAAN، CONNECTICUT، الولايات المتحدة8 يونيو، 2019المصدر: AFPTV 1. لقطة متوسطة البعد لفيليب بوت وهو يسير على الحبل 2. لقطة واسعة لفيليب بوت وهو يسير على الحبل 3. مقتطف صوتي 1 - فيليب بوتي (ذَكَرُ، الإنجليزية، 7 ثوان): "أعتقد أنني متمكن اليوم أكثر مما كنت عليه عندما بدأت التعلم بنفسي في السابعة عشرة من العمر" 4. لقطة قريبة لفيليب بوت وهو يسير على الحبل 5. لقطة لمجمل المكان لفيليب بوت وهو يسير على الحبل 6. لقطة قريبة لفيليب بوت وهو يسير على الحبل 7. مقتطف صوتي 2 - فيليب بوتي (ذَكَرُ، الإنجليزية، 9 ثوان): "أنا متحمس دائما، عندما اجتزت البرجين وفي نوتردام أو في الاحتفال الجميل فوق سطح مبنى "غلاس هوس" أنا مثل الأطفال، لا يمكنني الانتظار حتى أبدأ" 8. لقطة متوسطة البعد لفيليب بوتي 9. لقطة واسعة لأشخاص يتابعون فيليب بوتي وهو يسير على الحبل المشدود 10. لقطة واسعة لأشخاص يتابعون فيليب بوتي وهو يسير على الحبل المشدود ///-----------------------------------------------------------AFP TEXT STORY: متوقعفيليب بوتي في السبعين ما زال يحلم بالسير على حبل مشدود فوق نوتردام (حوار)بقلم توما اوربان =(صور+فيديو)= نيويورك, 17-6-2019 (ا ف ب) - قبل شهرين على بلوغه السبعين وبعد 45 عاما تقريبا على اجتيازه المسافة الفاصلة بين برجي مركز التجارة العالمي على حبل مشدود، يستمر الفرنسي فيليب بوتي بتحدي الجاذبية ويحلم مجددا بالوقوف على قمة كاتدرائية نوتردام.رغم أن كثرا يقتربون منه بعد نزوله، يبدو بوتي كأنه لا يرى أحدا إذ ما زال غارقا في الحالة التي سيطرت عليه خلال سيره على الحبل.وهو قال في مطلع حزيران/يونيو بعدما حقق رقما قياسيا بالسير فوق سطح مبنى "غلاس هوس" الشهير في كونيتيكت من تصميم المهندس الأميركي فيليب جونسون قبل 70 عاما "يقول لي أصدقائي: عندما تنهي عملية العبور، تكون مثل الزومبي أو مثل مخلوق فضائي".وأكد بوتي ذو البنية الجسدية المشدودة والبالغ طوله حوالى 1,70 متر أن العمر لم يؤثر على إمكاناته، وهو ما زال يتدرب ثلاث ساعات يوميا 6 مرات في الأسبوع.وأضاف "أعتقد أنه ما زال في استطاعتي أن أقوم بالأمور التي كنت أقوم بها عندما كنت في الثامنة عشرة من العمر".وأشار هذا الأميركي بالتبني الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ عبوره بين برجي مركز التجارة العالمي في العام 1974 "أنا متمكن اليوم أكثر مما كنت عليه عندما كنت شابا أراد إثبات شيء ما... ليس لدي أي شيء لإثباته".إلا أن الحبل لا يزال يشده إلى مغامرات جديدة "أنا متحمس دائما (...) مثل الأطفال، لا يمكنني الانتظار حتى أبدأ...". - رؤية نوتردام مجددا -على الحبل الذي يوصله إلى "غلاس هاوس" لم يكتف فيليب بوتي بالمشي.فهو كان يمشي على الحبل ثم يستلقي على بطنه مرات متكررة كما فعل في السابق عندما عبر بين برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك واضعا لمسة إنسانية على برودة هذين المبنيين. وقال هذا البهلوان العصامي "أنا لست من بيئة السيرك لكن من بيئات المسرح ودور الأوبرا والفنون. أنا شاعر حبل مشدود يريد استخدام حبله للتواصل". وقد تعرف عليه جمهور عريض من خلال الفيلم الوثائقي "مان أون واير" (رجل على الحبل) في العام 2008 الذي حاز جائزة أوسكار أفضل وثائقي وفيلم "ذي ووك" (العبور) في العام 2015. وهو ينظر بشوق إلى المباني الكثيرة الشاهقة التي تنتشر تدريجا في العالم.لقد شكّل برجا بتروناس في كوالالمبور اللذان يبلغ ارتفاعهما 452 مترا حلما له، لكنه لم يحصل على إذن للعبور فوقهما. لكنه يقر بأنه سار على الحبل في السابق في نيويورك وباريس وسيدني من دون إذن.وقال "ألا تعتقد أنهم سيطلقون النار على رجل يحمل معدات ثقيلة في منتصف الليل فوق برج عملاق قبل ان يطرحوا أي سؤال على أنفسهم؟ نحن نعيش في عالم مهووس بمسألة الأمن".ويستعد هذا الرجل حاليا للقيام بجولة عالمية من دون تقديم تفاصيل حتى الآن.وهو وضع نصب عينيه أيضا كاتدرائية نوتردام في باريس في التي رآها تحترق في 15 نيسان/أبريل.وأوضح "أحب أن أسير مرة أخرى بين برجيها كما فعلت في العام 1971" كجزء من المساهمة في إعادة البناء أو للترويج لما يحصل فيها".وهو تواصل مع وزارة الثقافة الفرنسية عارضا خدماته وما زال في انتظار الرد.ورغم أن بوتي لم يسر في المكان نفسه مرتين، فإن نوتردام مسألة أخرى.وأشار إلى أن "الأمر سيكون مختلفا هذه المرة"، موضحا أنه يتخيل أن عازف التشيلو يو-يو ما يعزف على آلته في الطرف الثاني من الحبل.وختم "سيكون الأمر رائعا". تو/الح/غ ر -------------------------------------------------------------