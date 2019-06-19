بيان حكومي حول أسعار الدجاج في الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها قامت خلال اليومين الماضيين بتنفيذ 46 جولة رقابية على الاسواق في كافة مناطق الممملكة شملت حوالي الف منشأة تجارية ما بين مولات ومحلات تجارية متفاوتة الحجم ومحلات بيع الدجاج الحي " النتافات ". واضافت الوزارة في بيان لها، وصل "رؤيا" نسخة منه، ان هذه الجولات الرقابية جاءت ضمن الحملة المكثفة التي تقوم بها على محلات بيع الدجاج الطازج والنتافات للتأكد من وفرة الكميات والالتزام بالأسعار المعلنة من قبل الاتحاد النوعي لمربي الدواجن. وقالت الوزارة ان الأسعار بدأت بالانخفاض التدريجي حيث تراجعت بمقدار 5 قروش للكيلو في مسلخ امانة عمان لهذا اليوم الاربعاء لتبلغ 220 قرشا للمستهلك فيما انخفضت عن ذلك لبعض الشركات المنتجة للدجاج فيما استقرت الاسعار اليوم وامس بالنسبة لدجاج النتافات عند 165 قرشا للكيلو ويباع بأقل من ذلك في بعض المناطق . اقرأ أيضاً : "المستهلك": اتفاق الحكومة مع مربي الدواجن جاء على حساب الأردنيين وتوقعت الوزارة ان تواصل الاسعار الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة في ضؤ زيادة الكميات المنتجة والاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا من وقف تصدير بيض التفريخ وعمليات التصدير . وأشارت الوزارة الى انها ستواصل حملات الرقابة المكثفة على أسعار الدجاج وبما لا يقل عن 23 جولة رقابية يوميا وتشتمل على زيارة حوالي 500 محل تجاري يوميا في مختلف مناطق المملكة . واكدت الوزارة انها تنتهج في مجال الرقابة على الأسواق عدد من المحاور التي تساهم في بناء وتعزيز الاقتصاد الوطني الذي يقوم على اقتصاد السوق الحر على أساس العرض والطلب، وتحرير الأسعار من أي قيود عدا عما تفرضه مبادئ المنافسة الحرة، ويعتمد بشكل أساسي على الملكية الخاصة للأفراد والمؤسسات وتحديد السقوف السعرية لأي مادة فيما إذا تبين لها وجود ارتفاعات غير مبررة او مغالاة لأسعارها. ودعت الوزارة المواطنين للابلاغ عن شكاوى الاسواق على الأرقام التالية: العاصمة 065661176، اربد 027277715، المفرق 026232368، الزرقاء 053985711، جرش 026341664، مأدبا 053248146، الكرك 032353898، الطفيلة 032241191، معان 032132195، العقبة 032019467، عجلون 026422181، البلقاء 053554831. وعلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة : تطبيق الهواتف الذكية، "وزارة الصناعة والتجارة والتموين"، وموقع الوزارة الإلكتروني: https://www.mit.gov jo/، ومنصة خدمتكم الحكومية , وصفحة الوزارة على الفيسبوك

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