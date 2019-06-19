العراق.. "إكسون موبيل" تجلي 20 موظفا أجنبيا بعد سقوط قذيفة

بغداد/ الخليج 365



أجلت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية، نحو 20 موظفا أجنبيا من البصرة جنوبي العراق، بعد سقوط قذيفة على مخيم سكني للعاملين في قطاع النفط.



جاء ذلك، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ الدولية للأنباء ووسائل إعلام أجنبية، بعد قرابة شهر من عملية إجلاء مماثلة لأكثر من 30 موظفا، لأسباب وصفتها الشركة بالأمنية، قبل أن يعودوا لاحقا.



وفي وقت سابق اليوم، سقطت قذيفة من نوع كاتيوشا، على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، أدت إلى إصابة 3 أشخاص كحصيلة أولية.



وقال وكيل وزارة النفط فياض نعمة، إن عملية قصف أحد مخيمات شركة الحفر العراقية في منطقة البرجسية، لم يؤثر على عمل الشركات الأجنبية التي تتولى تطوير الحقول النفطية في محافظة البصرة.



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و"إكسون موبيل"، هي المقاول الرئيس في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية، لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج.



وكانت الشركة الأمريكية، قد أجلت عمالها في مايو/ أيار الماضي من حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي، بسبب تهديدات أمنية.



ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الشركة عودة عامليها، بعدما طلبت تكثيف الحماية الأمنية من الشرطة والجيش في مواقع العمل والإقامة.



وتثير الهجمات على منشآت الطاقة، بما في ذلك خط أنابيب سعودي والعديد من ناقلات النفط، فضلاً عن تعزيز عسكري أمريكي في المنطقة، المخاوف من صراعات محتملة.



وأمرت الولايات المتحدة، موظفيها الحكوميين غير الضروريين بمغادرة العراق، الشهر الماضي، وسط توترات إقليمية متزايدة يلقي المسؤولون الأمريكيون باللوم فيها على إيران.

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