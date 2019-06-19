عون: عودة التوافق العربي ضرورة لمصلحة الجميع

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، على أهمية عودة السلام والتوافق بين الدول العربية، لما فيه مصلحة الجميع.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه في قصر بعبدا شرق العاصمة بيروت، بوفد مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، برئاسة عضو المجلس صالح بن منيع الخليوي.

ونقل بيان للرئاسة اللبنانية عن عون قوله إنّ "الاختلاف في السياسة طبيعي، ولكن لا يجب أن يخرج عن المبادىء ومواثيق السياسة العامة للجامعة العربية".

ونوه عون بالمبادرات التي أقرها العاهل السعودي، الملك بن سلمان بن عبد العزيز، لفائدة لبنان ومواطنيه، وبالقرار الذي اتخذته المملكة برفع الحظر عن زيارة السعوديين إلى لبنان.

وأضاف أن "هذا الأمر الذي سيجعل موسم الصيف مميزا لهذا العام، بوجود الأشقاء السعوديين خصوصا والخليجيين عموما في الربوع اللبنانية".

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من جهته، أكّد الخليوي على ارتياح المواطنين السعوديين للمجيء إلى لبنان، وخصوصا في فصل الصيف حيث يشعرون بأنهم في بلدهم الثاني".

واشاد بـ"الدور الذي يقوم به الرئيس عون، وحرصه على التضامن والتوافق العربيين".

والتقى الخليوي رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في مقره ببيروت، على أن يلتقي مساء الأربعاء، رئيس الحكومة سعد الحريري.

والثلاثاء، وصل الوفد السعودي بيروت في زيارة رسمية إلى لبنان، تستمر حتى الخميس، ويلتقي خلالها المسؤولين اللبنانين.



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