الرياض: إسقاط طائرة حوثية "مسيّرة" قبل دخولها مجالنا الجوي

الرياض/ الخليج 365
أعلنت الرياض، الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرة حوثية "مسيّرة" قبل دخولها المجال الجوي للمملكة.
ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قال العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت صباح الأربعاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار كانت باتجاه المملكة.
وأوضح أن الطائرة المسيرة تم رصد إطلاقها من جانب الحوثيين، من محافظة الحديدة اليمينة، وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة حجة (شمال غربي البلاد)، قبل دخولها للمجال الجوي للمملكة.
ودأب الحوثيون في السنوات الأخيرة على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، التي غالبا ما تنتهي بإسقاطها بواسطة منظومة الدفاع الجوي السعودي.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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