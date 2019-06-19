لبنان يتسلم دعوة للمشاركة بمفاوضات "أستانة 13" حول سوريا

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

أعلن لبنان، الأربعاء، تلقّيه دعوة روسية للمشاركة في جولة مفاوضات "أستانة 13" حول الأزمة السورية، المقرر عقدها في يوليو/ تموز بالعاصمة الكازاخية.

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، تسلم الدعوة الرئيس ميشال عون من الموفد الرئاسي الروسي إلى سوريا، الكسندر لافرنتييف، خلال لقاء جمعهما في قصر بعبدا شرق العاصمة بيروت.وشدد عون على أنّ لبنان معني بالمشاركة في مفاوضات أستانة المخصصة للبحث في الأزمة السورية.

وأضاف أن "المؤتمر يرمي إلى تسهيل متابعة الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي يساهم في عودة النازحين السوريين إلى بلادهم".

واعتبر عون أن المشاركة في جولة المفاوضات الجديدة "لا تلغي حق لبنان في البحث مع الدولة السورية في تنظيم عودة النازحين".

ورأى في الدعم الروسي لتحقيق هذه العودة "عاملا مهما في انتظار توصل المشاركين في مسار أستانة التفاوضي إلى حلول نهائية للأزمة السورية".

من جهته، أشار الموفد الرئاسي إلى أن "موسكو تتطلع إلى مزيد من التنسيق مع لبنان، تقديرا لدوره ولمواقفه ولسياسة الاعتدال التي ينتهجها حيال الأحداث في المنطقة".

ووفق المصدر نفسه، وجه لافرنتييف الدعوة إلى لبنان للمشاركة في مسار أستانة للتفاوض حول الوضع في سوريا.

ولفت إلى أن بلاده تعتبر مشاركة لبنان والعراق ضرورية في إطار البحث في الأزمة السورية.

كما تطرق لافرنتييف للجهود التي تبذلها بلاده لـ"تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، مؤكدا أن موسكو ستقوم بالمزيد من الجهود، لمعالجة الوضع في سوريا بالتنسيق مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسون.

ووصل لافرنتييف بيروت، الثلاثاء، على رئاس وفد للقاء المسؤولين اللبنانيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.