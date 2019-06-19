ترحيب دولي بسماح تونس لـ75 مهاجرا بدخول أراضيها

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

رحّبت منظمة الهجرة الدولية، الأربعاء، بقرار السلطات التونسية السماح لـ75 مهاجرا غير نظامي بالدخول إلى أراضيها، بعد 20 يوما قضوها عالقين بالبحر.

وفي 3 مايو/ أيار الماضي، أنقذت ناقلة نفطية بالبحر الأبيض المتوسط، 75 مهاجرا غير نظامي من الغرق بعد تعطل مركبهم، ومنذ ذلك الحين، ظلوا عالقين على متنها.

وقالت المنظمة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن المهاجرين الـ75، وغالبيتهم يحملون الجنسية البنغالية، وصلوا، الثلاثاء، إلى ميناء جرجيس جنوبي تونس، على متن باخرة تابعة لإحدى الناقلات النفطية (لم تحدد جنسيتها أو نشاطها بدقة)، بعدما كانوا عالقين في البحر قبالة السواحل التونسية.

وأضاف البيان أنه جرى نقل المهاجرين، صباح الأربعاء، على متن حافلة إلى العاصمة تونس، في انتظار تأمين عودتهم إلى بلدانهم، عبر أول رحلة تنطلق الخميس.

ونقل البيان عن رئيسة البعثة الدولية لمنظمة الهجرة الدولية، لورينا لاندو، قولها: "نرحب بقرار تمكين المهاجرين العالقين بالبحر، من النزول على الأراضي التونسية، ونشكر التزام تونس المتجدد بالحياة والكرامة".

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وأكّدت المنظمة أنها "حشدت كل الجهود إلى جانب شركائها في الهلال الأحمر التونسي، والسلطات المحلية، من أجل الحصول على استجابة سريعة لإنزال المهاجرين العالقين".

البيان نفسه نقل أيضا عن وجدي بن محمد، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في جرجيس، قوله إن "مجموعة من الناجين وصلت إلى تونس (العاصمة) على الساعة 5:30 صباحًا (4.30 ت. غ)، حيث تم الترحيب بهم في ملجإ يوفره الهلال الأحمر التونسي".

وتابع: "تم إرسال فرق طبية إلى هناك لإجراء فحص طبي شامل (للمهاجرين)، بما في ذلك فحص الصحة العقلية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي."

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، شهدت الأيام الـ 163 الأولى من عام 2019، وفاة واختفاء ما لا يقل عن 555 شخصًا في البحر المتوسط، أي أكثر من ثلاث حالات وفاة يوميا.

وسنويا، تستقبل السواحل الجنوبية لتونس مئات المهاجرين غير النظاميين الناجين من البحر المتوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.