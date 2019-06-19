قطر تقدم مساعدات نقدية لـ60 ألف عائلة فقيرة بغزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أعلنت دولة قطر، الأربعاء، أنها ستقدم مساعدات نقدية لنحو 60 ألف عائلة فقيرة بقطاع غزة.



وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، إن صرف المساعدات النقدية، سيبدأ الخميس، بواقع 100 دولار أمريكي، للعائلة الواحدة.



وذكر العمادي، في بيان وصل وكالة الخليج 365، أن القيمة الإجمالية للمساعدات تبلغ نحو 6 مليون دولار.

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كما أوضح أنه قد تم تخصيص نحو "4 مليون دولار، لتنفيذ مشاريع أخرى مستدامة، سيتم الإعلان عنها لاحقا".

وفي مايو/ أيار الماضي، قرر الأمير تميم بن حمد آل ثاني تخصيص 480 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار بيان لوزارة الخارجية القطرية إلى أن 300 مليون دولار سيتم تخصيصها على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، إضافة إلى 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل ودعم برامج الأمم المتحدة.

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