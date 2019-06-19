الداخلية تنفذ حكم القصاص في جانية أقدمت على قَتل وافدة بخنقها وحرقها

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صحيفة الخليج الالكترونية
نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حكم القتل قصاصا في جانية أقدمت على قَتل وافدة بخنقها وحرقها في منطقة نجران.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن فاطمة علي حسين السالمي “يمنية الجنسية” على أقدمت قَتل سابرة محمد سعد آل سدلة “يمنية الجنسية” وذلك بخنقها ثم إشعال النار بجسدها مما تسبب في وفاتها ثم الاستيلاء على ذهبها الذي كانت ترتديه.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، والحكم عليها بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.
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