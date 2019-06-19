الحميدي يفتتح مونديال منطقة عسير لكرة القدم

أروى عبدالله

افتتح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مساء يوم أمس مونديال منطقة عسير لكرة القدم لفرق الأحياء و الذي تنظمه الأمانة .

وقد بدأ الحفل بعدد من عروض السرك العالمي والعديد من فقرات الضوء والصوت والالعاب النارية وإطلاق إشارة انطلاق المونديال من أمين عسير .

و يعد مونديال عسير أكبر دوري رياضي صيفي في المملكة , والذي تقام فعالياته على ملعب الأمانة بالمشهد في مدينة أبها بمشاركة 1500 رياضي من خلال 64 فريق من مختلف انحاء مدن المملكة .

وقد أوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن دعم الدورة يأتي بتوجيهات من سمو أمير المنطقة وما يوليه من اهتمام لخدمة شباب الوطن واستثمار أوقاتهم، و ايمانا من الامانة بدورهاح الفعّال في المسؤولية الاجتماعية، حيث تحرص على استثمار أوقات الشباب، من خلال الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها الأمانة .

مردفاً بأن البطولة تتجاوز المباريات إلى إطلاق برامج توعوية وثقافية التي تعزز الحرص على الأخلاق الرياضية وأهمية نبذ التعصب في الأوساط الرياضية والشبابية، مبيناً أن من أهداف الدورة خلق جو تنافسي بإطار تنظيمي ترويحي للشباب وتشجيع فرص التنافس ، و ايجاد برامج ترويجيه هادفة بالمشاركة مع الشركات والمؤسسات الخدمية لتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تخدم كافة شرائح المجتمع وتتوافق مع رؤية المملكة 2030،

و يشارك في تنظيم ” مونديال عسير ” مكتب هيئة الرياضة بعسير و صحة عسير و شرطة عسير