وزارة_الصحة تعلن عن #وظائف_شاغرة للأردنين

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الصحة بالمملكة عن توفر وظائف شاغرة للأطباء بفئة استشاري ونائب وذلك للعمل بمحافظة القريات. وللراغبين بالعمل سرعة إرسال ملف يحتوي على كامل المؤهلات والخبرات وصورة الجواز، وبيانات العنوان وذلك من تاريخ 19/6/2019 ولمدة (15) يوما على البريد الالكتروني [email protected] Advertisements وذكرت أن التخصصات المطلوبة هي: “أشعة تشخيصية – أطفال – باطنية – عناية مركزة – تخدير – جراحة عامة – جراحة عظام – جراحة مخ وأعصاب – نساء وولادة”.

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