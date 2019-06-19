الإمارات تعلق على تقارير دعمها لجهة ضد أخرى في السودان

والتقى السفير الجنيبي، يوم الاثنين، مع وفد من تجمع المهنيين السودانيين، حسبما ذكر بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية بالتجمع، يوم الثلاثاء، وقال البيان إن اللقاء تناول التطورات السياسية في السودان.

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واستعرض الوفد مجريات العملية السياسية منذ سقوط نظام البشير وحتى اللحظة، وأوضح ضرورة الانتقال للسلطة المدنية والديمقراطية لضمان الاستقرار، وبحيث تمثل النسيج الاجتماعي الواسع والمتنوع في السودان.

وأعرب الوفد خلال اللقاء، بحسب البيان، عن تخوفه من خطورة التدخل الأجنبي لدعم أي طرف في العملية السياسية ضد الآخر، وهو ما أمن عليه السفير الإماراتي، بتأكيده على دعم بلاده لأي اتفاق يصل إليه السودانيون.

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ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، يوم الثالث من الشهر الجاري، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص بحسب قوى الاحتجاج.