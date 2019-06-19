دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن كاميرة رباعية في هاتف Motorola One Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

تقدم موتورولا إصدارها الأول من الهواتف الذكية المميزة بكاميرة رباعية لاحقاً هذا العام، واليوم كشفت تسريبات مصورة عن أكثر من لون لهاتف Motorola One Pro.

موتورولا هي واحدة من الشركات التي تتبنى التصميم المميز بالإعدادات الرباعية في الكاميرة الخلفية لهاتفها المميز المرتقب Motorola One Pro، حيث يأتي الهاتف بتصميم بارز مستطيل الشكل للكاميرة في الجهة الخلفية.

ولقد ظهرت التسريبات الأولى حول هاتف One Pro خلال شهر أبريل الماضي، واليوم تقدم التسريبات المصورة رؤية واضحة لثلاثة من الألوان الجديدة المتوقعة للهاتف.

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ويتميز تصميم الكاميرة الخلفية لهاتف One Pro بمسافات متساوية بين عدسات الكاميرة الأربعة، بينما يأتي شعار موتورولا إلى أسفل الترتيب المربع للكاميرات، كما يأتي فلاش الكاميرة بشكل مستقل إلى جانب إعدادات الكاميرة.

ولقد أشارت التسريبات إلى أن هاتف Motorola One Pro ينطلق لاحقاً بشاشة مميزة بحجم 6.2 إنش، كما تصل قياسات الهاتف إلى 158.7 في 75 في 8.8 أو 9.8 مم مع التصميم البارز للكاميرة، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات مع منفذ USB C.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن كاميرة رباعية في هاتف Motorola One Pro ظهر على التقنية بلا حدود.