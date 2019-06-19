دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج ستكشف عن هاتف جالكسي نوت 10 بداية شهر أغسطس القادم

سلسة هاتف جالكسي نوت أصبحت تملك شعبية كبيرة بين مستخدمين هواتف اندرويد حيث ينتظر الكثير من المستخدمين صدور الجيل الجديد من هذه السلسلة في النصف الثاني من العام سنوياً بدءاً من عام 2011 حين ظهرت هذه السلسلة لأول مرة.

حسناً ..وكما هو واضح في عنوان الخبر كشفت مصادر موقع CNET الشهير أن سامسونج تنوي الكشف عن سلسة جالكسي جالكسي 10 في بداية شهر اغسطس القادم وتحديداً يوم 7 اغسطس القادم .

وهذا يعني ان سامسونج ستفتح الطلب المسبق على الجهاز ربما في نفس يوم الحدث ويبدأ بيع الجهاز في الشهر نفسه وذلك قبل الدخول في شهر سبتمبر موعد صدور هواتف آيفون.

هذه المرة نحن نذكر كلمة سلسلة قبل هاتف جالكسي نوت 10.

لأن التسريبات الأخيرة تشير إلى ان سامسونج تنوي الكشف عن 3 هواتف دفعة واحدة من فئة Note هذا العام .

حيث سيكون هناك نسخة جالكسي نوت 10 الرئيسية ونسخة جالكسي نوت 10 برو.

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والتي ستقدم مزايا اعلى في الشاشة والكاميرا والبطارية.

بالاضافة إلى نسخة جالكسي نوت 10e والتي ستكون الأقل في المواصفات والسعر.

إذا في حال كنت من المعجبين بسلسة هواتف جالكسي نوت عليك وضع تاريخ 7 اغسطس في مذكرة التقويم الخاصةز

وذلك لمتابعة حدث سامسونج الذي سيكون في مدينة نيويورك غالباً للكشف عن هواتف جالكسي نوت 10.

المصدر

التدوينة سامسونج ستكشف عن هاتف جالكسي نوت 10 بداية شهر أغسطس القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.