القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" أن "الطيران التابع لسلاح الجو الليبي ينجح في استهداف وتدمير مقاتلة في قاعدة الوطية كانت تستعد للإقلاع لدعم ميليشيات مجرم الحرب المتمرد في مطار طرابلس الذي بات تطهيره منهم وشيكا من قبل قواتنا البطلة". يتبع…

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كانت هذه تفاصيل خبر قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن تدمير مقاتلة تابعة لقوات حفتر في قاعدة الوطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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