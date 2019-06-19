وقال عبد العال في مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة غدا".
ولفت إلى أن درجات الحرارة ارتفعت درجتين عن أمس، وتستمر حتى الغد.
ووجه رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تحذيرا إلى المواطنين، قائلا: "غدا قمة الارتفاع في درجات الحرارة".
وأشار إلى أن، اليوم الأربعاء، الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا ولطيف ليلا.
وأضاف: "نسب الرطوبة انخفضت عن أمس بين 5 و10%، والشبورة المائية في الصباح الباكر خفيفة على الطرق السريعة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... الأرصاد المصرية تحذر المواطنين من طقس الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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