لبنان يرد على روسيا بشأن اجتماع أستانا ويحتفظ بحقه في بحث عودة النازحين

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت الرئاسة اللبنانية عن عون قوله، بعد تلقيه دعوة من المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتيف لحضور الاجتماع: "معنيون بالمشاركة وذلك لا يلغي حقنا في البحث مع سوريا في تنظيم عودة النازحين".

كما نقلت الرئاسة اللبنانية عن لافرنتيف، قوله إن "روسيا تثمن نتائج زيارتكم [عون] إليها، وتعتبر مشاركة لبنان والعراق في مؤتمر أستانا ضرورية".

© Sputnik . Bolat Shakhinov

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتيف، الدعوة للبنان لحضور الاجتماع المقبل لمسار أستانا التفاوضي للحل السياسي للأزمة السورية، والمقرر عقده نهاية يوليو/تموز المقبل.

وذكر بيان صارد عن الرئاسة اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء، إن "الرئيس (ميشال) عون استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتيف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في حضور السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين والوفد الدبلوماسي المرافق، وتناول الحديث التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، لا سيما في سوريا وموضوع النازحين السوريين ومؤتمر أستانا".

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وأضاف البيان: "الموفد الرئاسي الروسي نقل إلى الرئيس عون تحيات الرئيس بوتين ودعوة لحضور لبنان الاجتماع المقبل لمسار أستانا التفاوضي للحل السياسي في سوريا وذلك في نهاية تموز/ يوليو المقبل".

ووصل المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف، يوم أمس الثلاثاء، إلى بيروت، يرافقه نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، على رأس وفد دبلوماسي، في زيارة رسمية إلى لبنان لمدة يومين، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.

وقال الموفد الروسي بعد اللقاء: "تناول الحديث موضوع الأزمة السورية وانعكاسها على لبنان، وموضوع النازحين السوريين وماذا يمكن أن تقدمه روسيا في هذا المجال".

وأشار إلى "ضرورة تكثيف التواصل بين بيروت ودمشق لحل مشكلة النازحين السوريين بأقرب وقت".