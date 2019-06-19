الكويت تكشف سبب تعليق العمل بمصفاة نفط تطل على الخليج

وتبعد مصفاة ميناء عبد الله حوالي 53 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة الكويت، وتطل مباشرة على الخليج.

وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان نشرته على صفحتها في موقع "تويتر"، إن العمليات توقفت بشكل مؤقت صباح اليوم نتيجة انقطاع مياه التبريد.

​وأضافت الشركة أن عمليات التصدير "لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف المؤقت".

وأنشئت المصفاة عام 1958، وكانت تملكها شركة الزيت الأمريكية المستقلة AMINOIL قبل أن تنتقل ملكيتها إلى الدولة في عام 1977 وتتبع شركة وطنية تحت التأسيس باسم "شركة نفط الوفرة"، ثم انتقلت ملكيتها الى شركة البترول الوطنية الكويتية عام 1978، وتبلغ طاقة المصفاة الإنتاجية نحو 270 ألف برميل يوميا، بحسب الموقع الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية.